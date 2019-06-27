Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае

По словам родителей, 16-летние девочки разливали спиртные напитки и раздавали сигареты.

Учениц художественной школы города Краснокаменска Забайкальского края во время творческой практики в Китае заставили работать официантками в кафе. Девочки должны были оформлять фасады зданий и расписывать стены, но после приезда программа поменялась. Об этом рассказали их обеспокоенные мамы.

— Сначала они стояли на первом этаже, встречали гостей. Говорили какие-то фразы на китайском языке. Потом туристы проходили в комнаты отдыха, а дети подавали им чай. Затем обслуживали в кафе. Один случай был, где их отвели в кафе, где была группа китайских мужчин, девочки были официантками, — посетовала мама одной из девочек Юлия Черепанова в эфире ZABTV.

Женщина говорит, что 16-летние школьницы разливали спиртные напитки и раздавали сигареты. А один из гостей предлагал её дочери присесть с ним и покурить. По словам Юлии, юным художницам обещали комфортные апартаменты и трёхразовое питание, однако сейчас они живут в строящемся здании.

Родители уже обратились в правоохранительные органы. По факту произошедшего началась проверка, к делу подключился МИД.

Ранее сообщалось, что в Омске 14-летняя школьница сбежала из больницы без верхней одежды, испугавшись операции.