В Раде заявили о планах Зеленского перенести столицу Украины

По словам одного из членов оппозиции, сложившаяся ситуация в Незалежной напоминает "анекдот".

В Администрации Президента Владимира Зеленского предложили перенести украинскую столицу из Киева в другой город. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

— Столицу — Киев, столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского, — сказал Рабинович.

Депутат отметил, что теперь "Кривой Рог и другие города Украины насторожились". При этом депутат назвал сложившуюся ситуацию анекдотом и добавил, что "всё-таки шутки должны были когда-то закончиться".

Ранее с аналогичным предложением от партии Зеленского выступил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.