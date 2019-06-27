В самолёте президента Бразилии нашли 39 килограммов кокаина

Лидер страны поручил начать расследование, а также сотрудничать с испанской полицией — в этой стране и обнаружили порошок.

Испанские власти конфисковали около 39 килограммов кокаина у военнослужащего, который занимался обеспечением безопасности президента Бразилии Жаира Болсонару, сообщает испанская газета El País.

Президентский самолёт следовал из Бразилии на саммит G20 в Японию, однако приземлился в Испании для дозаправки. В аэропорту Севильи у одного из военнослужащих в багаже и нашли запрещённый груз.

Наркокурьером оказался сержант бразильской армии. А самого президента Бразилии на этом воздушном судне не было.

— Я дал распоряжение Министерству обороны немедленно начать сотрудничество с испанской полицией в целях полного выяснения обстоятельств произошедшего и начать своё расследование силами военной полиции, — написал Жаир Болсонару на своей странице в Twitter.

В прошлом году в Рио-де-Жанейро полицейские нашли крупнейшую в истории страны партию кокаина — объём составил 1,3 тонны.