Пассажир снял первые минуты после спасения из горящего Ан-24

Вокруг с криками бегают люди, а он рассказывает собеседнику, что весь в авиационном керосине.

Пассажир снял видео сразу после спасения из горящего Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска. Вячеслав П. показал, что происходило в воздушной гавани.

— Я весь в керосине. Весь, — повторяет снова и снова герой ролика, уже находясь в машине.

Сзади него всё ещё полыхает самолёт. Вокруг бегают люди и призывают отъезжать от места аварии.

Как писал Лайф, Вячеслав сидел в передней части воздушного судна у аварийного выхода слева. Он рассказал, что самолёт врезался в здание правым боком и загорелся. Все пассажиры выбежали буквально за пять минут, после чего взорвался левый двигатель.

Лайф рассказывал, что сертификат лётной годности у самолёта истекал через месяц. Также у него заканчивался назначенный ресурс в 40 тысяч часов полёта.