В Минэкономразвития озвучили идею контролировать расходы граждан

В ведомстве считают, что это может помочь в борьбе с теневой экономикой, объём которой слишком большой.

В Минэкономразвития России рассматривают идею введения системного контроля за доходами и расходами физических лиц. Такие меры могут быть предприняты в рамках борьбы с теневой экономикой. Об этом заявила замдиректора Департамента инвестиционной политики министерства Бэлла Панина.

— Первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов, — приводит РИА "Новости" её слова на конференции "Налоги-2019".

Панина добавила, что тема очень "трепетная". Она пояснила, что инициативу, которая на данный момент пока является "сырой", поддерживают не все и поэтому к ней необходимо "подходить очень аккуратно".

Кроме того, замглавы департамента привела статистические данные Росстата, согласно которым доля теневого сектора в сфере российской экономики составляет от 12 до 14 процентов. При этом, по данным Международного валютного фонда, те же показатели составляют более 30 процентов.

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет введён контроль соответствия расходов бывших чиновников их доходам, полученным во время работы на государство.