Экс-сенатору Арашукову и его отцу продлили арест до 30 сентября

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Они будут находиться под стражей до 30 сентября.

— Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Арашукову Раулю, Арашукову Рауфу меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября, — огласила решение судья.

Как уже сообщал Лайф, экс-сентатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Рауля Арашукова обвиняют в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".