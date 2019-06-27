Экс-сенатору Арашукову и его отцу продлили арест до 30 сентября

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Басманный суд Москвы продлил арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Они будут находиться под стражей до 30 сентября.

Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Арашукову Раулю, Арашукову Рауфу меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября, — огласила решение судья.

Как уже сообщал Лайф, экс-сентатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Рауля Арашукова обвиняют в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

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