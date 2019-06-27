Владелец кафе в Болгарии плюнул в гражданку РФ с детьми из-за ненависти к России

Первоначально конфликт завязался из-за того, что заведение перекрыло тротуар, его хозяева отправляли пешеходов на проезжую часть.

На болгарском курорте в городе Солнечный Берег россиянку с детьми в буквальном смысле заплевал владелец кафе. Ольга М. впервые отдыхала с семьёй в этой стране. После того как её мужу пришлось вернуться в Россию, у неё случился конфликт с мужчиной, который заявил, что ненавидит русских.

Ольга, её дети в коляске и подруга прогуливались по городу, и им пришлось пройти по территории кафе Coco Loco Bar-Grill, в противном случае им бы пришлось выйти на проезжую часть. В этот момент к ней подбежал мужчина, представившись владельцем кафе, начал ей угрожать и оскорблять. Когда Ольга попросила его успокоиться и дать ей просто пройти, мужчина начал хватать её за руки и плевать в лицо.

— Он начал меня хватать за руки, я вырвалась, на что он начал орать мне: "Иди отсюда". Я попросила его успокоиться и дать мне пройти. Он харкнул мне в лицо и продолжал преследовать и плевать в спину, называть всякими расистскими высказываниями, — рассказала Лайфу Ольга.

— Уже на видео подошла моя подруга, она заступилась за меня и начала разговаривать с ним по-английски, что нельзя так себя вести. Он говорил: "Вы противные граждане, мерзкие русские. Мне противно, у меня могут сидеть только украинцы. Я россиян вообще не уважаю, — добавила пострадавшая.

После этого инцидента Ольга обратилась в Консульство РФ, которое в свою очередь отправило её жалобу в местную полицию. Однако после этого никто из сотрудников правоохранительных органов не связывался и не приходил к Ольге.

Только сегодня Лайф рассказывал о данных Ассоциации туроператоров России по поводу того, что путёвки на курорт Солнечный Берег одни из самых дешёвых.