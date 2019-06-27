МВД опровергло сообщения о мужчине, месяц пролежавшем в берлоге

Оказалось, что размещённые в соцсетях фото "живой мумии" появились ещё несколько лет назад.

Сообщение о том, что житель Тувы со сломанным позвоночником месяц пролежал в берлоге медведя, является газетной уткой. Об этом сообщили в республиканском управлении МВД.

— Запрашивали информацию в Минздраве региона — в наших лечебных учреждениях такого пациента не поступало. Это фейк, — цитирует представителя полиции РИА "Новости".

Оказалось, что размещённые в соцсетях фото "живой мумии" появились ещё несколько лет назад. Тогда снятого на фото мужчину называли наркоманом.

Ранее Лайф рассказывал о другой истории — реальной: житель Тувы в одиночку отбился от медведя, откусив ему язык.