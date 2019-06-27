В Волгограде пожар охватил огромную площадь рынка

Возгорание началось на складе сантехники. Вскоре пламя охватило и другие здания.

В Волгограде масштабный пожар охватил склад на рынке строительных материалов. Как сообщили в региональном управлении МЧС, площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров.

Рынок в Советском районе города загорелся около 16:45 по местному времени (15:45 по мск). К моменту приезда пожарных горело одноэтажное кирпичное здание, обшитое металлом, — склад с керамическими изделиями площадью 300 квадратных метров.

Несмотря на усилия сотрудников МЧС, огонь перекинулся на другие здания. Погибших и пострадавших нет.

Ранее Лайф писал о другом пожаре, который охватил рынок, — в центре города Энгельса в Саратовской области.