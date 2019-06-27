"Белгородский Отелло" застрелил десятилетнего сына и пожилую мать своей бывшей

Его экс-возлюбленную и её нового кавалера доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

Житель Белгородской области ворвался в квартиру бывшей сожительницы и застрелил её десятилетнего сына и пожилую мать. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе регионального управления СК РФ.

— Подозреваемый произвёл несколько выстрелов, причинив смертельные ранения пенсионерке и её десятилетнему внуку. Саму 34-летнюю женщину и находившегося с ней мужчину нападавший ранил, — рассказали в Следственном управлении.

Жестокая расправа произошла вечером 26 июня. Пенсионерка и мальчик скончались на месте, а женщина с новым кавалером находятся в больнице. Личность злоумышленника уже установлена, его разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Москве девушка пригласила своего бывшего в кафе и облила кислотой.