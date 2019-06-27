Метеорологи рассказали, когда летняя погода вернётся в Москву

В пятницу и в выходные ещё будет прохладно, а порывы ветра будут достигать скорости 20 метров в секунду.

Метеорологи пообещали возвращение тепла в Москву в первый день следующей рабочей недели. Тогда воздух в столице прогреется до 20–25 градусов.

А вот в выходные пока придётся потерпеть прохладу и дождь, сообщили в Гидрометцентре России.

— В пятницу, 28 июня, прогнозируется сильный дождь, местами гроза... Дневные температуры составят плюс 16–18 в мегаполисе и до 14–19 в Подмосковье. В субботу днём столбики термометров покажут плюс 11–13 в городе и 9–14 в области соответственно. В воскресенье... днём потеплеет до 19–21 в Москве и 16–21 в Подмосковье, — рассказали синоптики.

В понедельник столбики термометров поднимутся до 20–26 градусов, а во вторник уже ожидается 22–27 градусов тепла. Правда, и тогда будут возможны кратковременные дожди.

Накануне же москвичей предупредили о том, что в ближайшие дни в городе будет наблюдаться рекордно низкое давление.