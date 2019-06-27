В туалетах британского парламента нашли следы кокаина

Специальные салфетки указали на наличие этого вещества в четырёх из девяти уборных.

В туалетных комнатах Парламента Великобритании нашли следы кокаина. Об этом сообщает журнал Vice.

В результате тайной проверки, инициированной журналистом издания, частички запрещённого вещества были найдены в четырёх из девяти помещений.

Для обнаружения следов наркотика на поверхностях были использованы специальные салфетки. Их механизм работы очень прост: необходимо распечатать бледно-розовую салфетку и протереть ею выбранную поверхность. Если там будут присутствовать следы кокаина, она станет синей.

Следы кокаина были обнаружены в туалете возле офисов членов парламента Майкла Фэллона и Стивена Крэбба. А в уборной рядом с офисами Дайан Эбботт и главного претендента на пост премьер-министра Великобритании, бывшего мэра Лондона, экс-главы МИД Бориса Джонсона подозрительных веществ обнаружено не было.

Больше всего следов кокаина было обнаружено в туалете напротив бара Strangers 'Bar, места, доступного только для членов парламента, их приглашённых гостей, высокопоставленных государственных чиновников и аккредитованных парламентских журналистов.

Ранее Лайф писал, что несколько британских политиков признались, что в прошлом употребляли наркотики, в частности претенденты на пост Мэй Майкл Гоув и Борис Джонсон.