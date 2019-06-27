В Московском зоопарке показали, что общего у панд и кошек

У панд и кошек много общего — смешные позы для сна, удивительная пластичность, любовь к разным игрушкам и много другое. Сходство этих экзотических животных с привычными для россиян усатыми друзьями показали сотрудники Московского зоопарка.
— Панды любят спать. Это совсем не секрет. И спят они в самых удивительных, а порой и невообразимых позах. Как и кошки, — отметили в зоосаде.
И это не все совпадения. По-китайски "большая панда" звучит как "xióngmāo", что переводится как медведь-кошка. Бамбуковые медведи лишь кажутся неуклюжими, на деле они пластичные, грациозные и ловкие животные. Панды, как и кошки, страстно любят играть. К выбору забавы эти животные подходят очень творчески. К примеру, новый житель зоопарка панда Жуи совсем не равнодушен к картонным коробкам.
Ранее сообщалось, что за жизнью панд в Московском зоопарке можно будет наблюдать онлайн.
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