В Московском зоопарке показали, что общего у панд и кошек

К примеру, эти животные страстно любят играть и к выбору забавы подходят очень творчески.

У панд и кошек много общего — смешные позы для сна, удивительная пластичность, любовь к разным игрушкам и много другое. Сходство этих экзотических животных с привычными для россиян усатыми друзьями показали сотрудники Московского зоопарка.

— Панды любят спать. Это совсем не секрет. И спят они в самых удивительных, а порой и невообразимых позах. Как и кошки, — отметили в зоосаде.

И это не все совпадения. По-китайски "большая панда" звучит как "xióngmāo", что переводится как медведь-кошка. Бамбуковые медведи лишь кажутся неуклюжими, на деле они пластичные, грациозные и ловкие животные. Панды, как и кошки, страстно любят играть. К выбору забавы эти животные подходят очень творчески. К примеру, новый житель зоопарка панда Жуи совсем не равнодушен к картонным коробкам.

Ранее сообщалось, что за жизнью панд в Московском зоопарке можно будет наблюдать онлайн.