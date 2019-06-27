Неизвестный открыл стрельбу по людям около мечети на западе Франции

По предварительной информации, в результате происшествия как минимум два человека получили ранения.

Полиция французского Бреста оцепила один из районов города возле мечети, где неизвестный открыл стрельбу по людям. Как сообщает радиостанция France Bleu, ранения получили по меньшей мере двое. Они были доставлены в госпиталь.

Сообщается, что преступник скрылся с места происшествия, его ищут.

Как сообщал Лайф, несколько дней назад неизвестный человек также открыл стрельбу около одной из главных мечетей испанской Сеуты. В результате инцидента никто не пострадал, однако было повреждено здание мечети.