МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

Экипаж получил допуск полетам, не в полной мере удовлетворяя квалификационным требованиям, сообщает ведомство.

Самолёт Ан-148, принадлежащий "Саратовским авиалиниям", разбился в Подмосковье в 2018 году, в том числе из-за ошибочных действий экипажа, сообщает МАК в окончательном отчёте по расследованию крушения.

— Катастрофа самолета Ан-148-100В RA-61704 произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости, вызванных обледенением всех трех ППД, что привело к потере контроля за параметрами полета самолета, переводу его на пикирование и столкновению с землей, — сообщает МАК.

Также Межгосударственный авиационный комитет обратил внимание, что отсутствовал контроль за уровнем подготовки сотрудников авиакомпании со стороны авиационных властей всех уровней.

Напомним, что 11 февраля 2018 года самолёт авиакомпании "Саратовские авиалинии" Ан-148, следовавший из московского аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. В результате авиакатастрофы погибло 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Владелец "Саратовских авиалиний" планирует создать новую авиакомпанию.