Климкин ответил на критику Зеленского о политике МИД Украины

Как заявил глава ведомства, он считает невозможным помогать президенту Незалежной.

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил, что его ведомство имело полное право не согласовывать с президентом страны Владимиром Зеленским ответ на ноту России по арестованным украинским морякам. Как пояснил журналистам министр, украинский ответ лишь фиксировал международно-правовую позицию Незалежной и не содержал "никаких политических моментов".

Кроме того, он добавил, что у него с Владимиром Зеленским есть тактические и стратегические разногласия по вопросу отношения к России. А потому в таких условиях министр считает невозможным помогать президенту Украины.

На вопрос представителей СМИ о своём личном отношении к президенту Зеленскому Климкин ответил, что не собирается "комментировать эмоции".

Как сообщал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу Министерства иностранных дел своей страны и, в частности, главы ведомства Павла Климкина. Как отметил Зеленский, министерство без согласования с ним отправило ноту в адрес России по вопросу освобождения украинских моряков да и в целом об иностранной политике своей страны он узнаёт из Интернета.