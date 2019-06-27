В Минэкономразвития открестились от идеи контролировать расходы россиян

Ранее в департаменте инвестиционной политики ведомства допустили, что так можно бороться с теневой экономикой.

Минэкономразвития РФ не планирует вводить системный контроль за расходами россиян и не планирует разрабатывать такие меры. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе министерства.

— Минэкономразвития не ведёт разработку законопроекта о контроле за расходами российских граждан и не имеет планов по его разработке, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, о подготовке предложений по введению контроля за расходами физических лиц заявила замдиректора Департамента инвестиционной политики министерства Бэлла Панина. По её словам, контроль соотношения доходов и расходов — это первый шаг к выявлению теневого дохода.