И.о. министра обороны США назвал Россию "подстрекателем агрессии в Европе"

Вторым стратегическим соперником в перспективе после России Марк Эспер назвал Китай.

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер завершил переговоры с министрами обороны НАТО, после чего высказал уверенность, что Россия "разжигает агрессию в Европе" и вмешивается в "демократические процессы" соседних стран.

— Россия сегодня является инициатором агрессии в Европе. Тридцать лет спустя после падения Берлинской стены РФ всё ещё стремится накладывать вето в отношении своих соседей и вмешивается в суверенные демократические процессы в этих странах, — сказал Эспер во время брифинга.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 25 июня пригрозил принять ответные меры, если Россия не вернётся к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Вашингтон обвиняет Россию в нарушении соглашения, подписанного Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом, ссылаясь на запуски ракет определённого типа. Москва эти обвинения отрицает.