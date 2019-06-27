Медведев рассказал о производстве обезболивающих для паллиативной помощи

По словам главы кабмина, вскоре регионы смогут закупать один из самых эффективных российских анальгетиков в больших объёмах.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что порядка 300 тысяч паллиативных пациентов в России нуждаются в качественных и доступных обезболивающих. По его словам, решить проблему позволит один из самых эффективных российских анальгетиков — фентанил.

Глава кабмина посетил сегодня Московский эндокринный завод, где налажен промышленный выпуск обезболивающего. Он отметил, что фентанил не уступает, а в некоторых моментах превосходит иностранные аналоги.

— Его производство абсолютно современное, у него высокий класс чистоты... Но, наверное, самое важное — что этот препарат существенно дешевле и более доступен для тех, кому он нужен, — заявил Медведев на заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере.

Он заявил о необходимости наладить "стопроцентное обеспечение всех нуждающихся" россиян необходимыми препаратами, в том числе анальгетиками. Премьер добавил, что вскоре регионы смогут закупать фентанил в больших объёмах.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ выделит регионам более 31 млрд субвенций на лекарства.