Арашуков заявил, что его обвиняют в убийстве из-за плевка в портрет

Экс-сенатор добавил, что якобы точно знает, кто "заказал" уголовное дело в отношении него.

Бывший сенатор Рауф Арашуков в ходе заседания в Басманном суде стал утверждать, что подвергся уголовному преследованию и обвиняется в убийстве, мотивом которого был плевок убитого на портрет Арашукова.

Как сообщает РИА "Новости", экс-сенатор заявил, что на этом настаивал в ходе очной ставки другой находящийся под следствием сенатор — Вячеслав Дерев.

— Между мной и Деревым была проведена очная ставка. Он выдвинул совершенно фантастический мотив убийства, что я заказал убийство (лидера молодёжного общественного движении "Адыгэ Хасэ" Аслана. — Прим. Лайфа) Жукова, потому что он плюнул в мой портрет. Он (Вячеслав Дерев) сам заявил прессе, что считает инициатором его уголовного дела меня и выйдет на свободу, когда сяду я. Так и произошло, я не верю в совпадения, — заявил Арашуков в ходе судебного заседания, на котором рассматривался вопрос о продлении ему меры пресечения.

Также Рауф Арашуков отметил, что считает арест излишней мерой, поскольку считает, что "Лефортово" похоже на "карцер".

Отметим, показания против экс-сенатора дал Вячеслав Дерев, который занимал пост сенатора от Карачаево-Черкесии до Арашукова-младшего. Сам же Дерев последний год и сам находился под стражей по подозрению в хищении 110 миллионов рублей.

Как сообщал Лайф, экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Его отца Рауля Арашукова обвиняют в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". 27 июня Басманный суд Москвы продлил арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю до конца сентября.