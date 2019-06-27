Трёхмерная панорама о событиях ВОВ откроется в Петербурге осенью

Экспозиции создаются на основе кинохроники, старинных документов и архивных фотографий.

Музейно-выставочное пространство "Дорога через войну", в котором представят историю всей Великой Отечественной войны, будет открыто в Санкт-Петербурге в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

Созданием трёхмерной панорамы занимается творческая группа "Невский баталист". Именно она на территории культурного пространства "Севкабель Порт" на площади двух тысяч квадратных метров создаёт экспозиции, посвящённые ключевым моментам Великой Отечественной войны.

В восьми залах будущие посетители смогут увидеть такие эпизоды, как деревенский дом в первый год войны, окопы под Ленинградом, мастерские оружейного завода, Сталинградскую битву, а также несколько боёв и взятие Рейхстага.

Предполагается, что с помощью формата 3D создатели добьются эффекта, чтобы будущие посетители фактически "перемещались" внутрь исторического события. Для достижения этих целей будет применён формат повествования, которое будет вестись от имени главного героя — сельского учителя истории, который якобы прошёл всю войну и вернулся домой. Текст планируется записать на аудио и перевести на несколько языков.

Проект создаётся на основе исторических документов, фотографий, а также кадров кинохроники. На сегодняшний день разработчики занимаются доработкой некоторых залов экспозиции.