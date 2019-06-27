Директор Алибасова оправдался за слова про "спектакль" с отравлением

Представитель музыканта настаивает на наличии неоспоримых фактов того, что основатель "На-На" был на грани жизни и смерти.

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в беседе с Лайфом опроверг информацию о том, что отравление основателя группы "На-На" было спектаклем. По его словам, СМИ вырвали его слова из контекста в погоне за сенсацией.

— Я говорил немного о другом, что жизнь — игра, и все мы в ней актёры. Я говорил о том, что всё это на реальных событиях основано, то есть всё действительно было: и "Крот", и кот, и справки из Склифа, и врачи, — говорит Горжанкин.

Он считает, что подозрения в инсценировке возникли из-за активного освещения отравления Алибасова прессой. Представитель продюсера заверил в наличии неоспоримых фактов того, что основатель "На-На" действительно находился в тяжёлом состоянии.

Ранее Лайф писал, что после обвинений в инсценировке отравления Бари Алибасов обнародовал диагноз.