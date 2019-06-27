Врачи рассказали, что увеличивает риск рака груди

Каждые пять лишних килограммов веса повышают вероятность появления заболевания на 4–8%.

Аборты, возраст, поздняя беременность, ожирение и жаркий климат — это факторы, повышающие риск развития рака груди. Об этом рассказал бывший главврач 62-й онкологической больницы в Москве Анатолий Махсон.

— Каждые 5 кг лишнего веса могут увеличивать риск от четырёх до восьми процентов. Этот фактор основной, и он доказан. Риск вероятности развития опухоли увеличивается при ожирении, так как опухоль молочной железы является гормонально зависимой, а жир может продуцировать эстрогены, — объяснил врач в беседе с News.ru.

По словам Махсона, рак молочной железы напрямую связан с функцией яичников, поэтому нарушение в их работе также повышает опасность развития онкологического заболевания.

В свою очередь, онколог-маммолог и хирург Аркадий Аксененко заявил о наличии свыше 158 факторов развития рака груди. В частности, повышают риск аборты, возраст, поздняя беременность и проживание в жарком климате. А вот роды в 19–20 лет и грудное вскармливание на протяжении более года, наоборот, снижают вероятность появления онкологического заболевания.

Ранее Лайф писал, что температуру 37,2 °С и прыщи добавили в список опасных симптомов, которые должны заставить человека насторожиться и записаться к онкологу.