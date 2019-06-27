На жителя Урала завели уголовное дело за кражу трёх цветов

Сумму ущерба оценили в полторы тысячи рублей. Продавцы написали заявление в полицию.

Житель Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела о грабеже после того, как обменял три лилии в цветочном магазине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД России.

— Поступило заявление о хищении товара в цветочном ларьке в отдел полиции № 2. Мужчину установили. Было возбуждено уголовное дело по факту грабежа в присутствии продавца, — заявили в пресс-службе правительственного органа.

Мужчина купил в цветочном киоске три лилии для своей возлюбленной. По его словам, продавец пообещала, что купленные цветы будут долго стоять, однако уже на следующий день они завяли. Недовольный вернулся в киоск и потребовал поменять цветы, в этом ему отказали. Тогда мужчина самовольно взял три цветка и ушёл.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело о грабеже. Жителю Екатеринбурга вменяется хищение цветов на сумму 1,5 тысячи рублей. На данный момент он был отпущен под подписку о невыезде.

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