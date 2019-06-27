В Абхазии временно ограничили пересечение границы с Грузией

Поводом для этого стали масштабные акции протеста, которые начались около недели назад.

Служба госбезопасности Абхазии временно ограничила пересечение государственной границы с Грузией, сообщило ведомство сегодня.

— В Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность Республики Абхазия, — сказано в сообщении.

Как отмечается, сейчас проводятся акции протеста в том числе и в Зугдидском районе, который расположен рядом с границей Грузии и Абхазии.

В ведомстве уточнили, что Служба госбезопасности Абхазии разработала и проводит "необходимый комплекс мер реагирования", в их числе оказалось ограничение на пересечение грузинско-абхазской границы.

— Ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии, — добавили в ведомстве.

Напомним, Грузию охватила волна протестов, связанных с появлением в здании парламента российских депутатов, участвовавших в форуме. Президент Грузии обвинила РФ в организации беспорядков и назвала её врагом, а Москва решила ограничить авиасообщение с этой страной с 8 июля. На фоне конфликта власти Абхазии призвали российских туристов приезжать на отдых к ним в страну.