В Белом доме рассказали, сколько может продлиться встреча Путина и Трампа на G20

Сразу после диалога с российским лидером Трамп запланировал встречу с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Администрация Белого дома сообщила, что для встречи президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным отводится время до полутора часов. Встреча намечена на 14:00 28 июня по времени Японии (8 утра по Москве).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что лидеры будут обсуждать двустороннее состояние дел, вопросы стратегической стабильности, многочисленные региональные конфликты: Сирию, Афганистан, Украину, Венесуэлу, иранскую проблему.

Лайф сообщал, что Трамп уже прибыл на саммит G20, с ним прилетела его дочь Иванка. Он выразил надежды на "хороший диалог" с Путиным.

А вот на борту самолёта упоминаемого президента Бразилии, который следовал на саммит в Осаку, нашли 39 килограммов кокаина.