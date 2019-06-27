Путин заявил, что Россия добилась в Сирии больше ожидаемого

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Владимир Путин. Фото ©L!FE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия за время операции в Сирии добилась большего, чем ожидала. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Мы добились даже большего, чем я ожидал. Во-первых, уничтожено большое количество боевиков, которые планировали вернуться в Россию, — речь идёт о нескольких тысячах человек — в Россию либо в соседние страны, с которыми у нас нет визового режима, — сказал президент.

Другими достижениями он назвал сохранение сирийской государственности и установление деловых отношений со странами региона. К тому же армия России получила неоценимый опыт в реальных условиях.

Ранее Путин назвал первоочередную задачу в Сирии. По его словам, это обеспечение гуманитарного урегулирования.

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