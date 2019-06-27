Путин о деле Скрипалей: История не стоит и пяти копеек

Президент России отметил, что можно бесконечно продолжать список утверждений и обвинений, но лучше "позволить спецслужбам во всём разобраться".

История с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не стоит и пяти копеек, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете FT.

Он отметил, что данная "суматоха" относительно разведчиков и контрразведчиков "не стоит серьёзных межгосударственных отношений".

— Как говорят у нас в России, эта шпионская история не стоит и пяти копеек, — подчеркнул Путин.

По его словам, можно бесконечно продолжать список утверждений и обвинений, однако это стоит оставить "в прошлом и позволить спецслужбам во всём разобраться".

Также Владимир Путин в этом интервью заявлял, что в России нет олигархов.