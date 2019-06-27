Путин считает, что важно изменить структуру экономики России

Президент РФ Владимир Путин назвал изменение структуры экономики России и увеличение производительности труда важными задачами. Об этом он сказал в интервью британской газете Financial Times.

— Самая важная задача, которую мы должны решить, заключается в том, чтобы изменить структуру экономики и обеспечить устойчивый рост производительности труда при помощи современных технологий, — отметил Путин.

Ранее российский лидер выразил надежду, что на саммите "Большой двадцатки" в Осаке получится решить имеющиеся противоречия с участниками мероприятия для создания позитивной основы грядущих взаимодействий.