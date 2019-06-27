В "Яндексе" подтвердили попытку взлома сервисов компании

Атака была предотвращена специалистами ресурса до причинения какого-либо ущерба.

"Яндекс" подтвердил, что его серверы попытались взломать, но данные пользователей в результате противоправных действий неизвестных не пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу одного из крупнейших русскоязычных интернет-ресурсов.

— Данную попытку атаки наши специалисты в самом начале выявили и нейтрализовали. Благодаря этому попытка атаки была предотвращена до причинения какого-либо ущерба. Можем заверить, что злоумышленники не получили доступ к данным пользователей сервисов "Яндекса", — пояснили агентству в пресс-службе, не уточняя, кем и откуда проводилась попытка атаки.

Ранее СМИ сообщили, что западная разведка в прошлом году взломала серверы компании для слежки за пользователями сервисов "Яндекса". По информации источника агентства Reuters, это было сделано при помощи вредоносной программы Region.