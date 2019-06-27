Поиски Янтарной комнаты в Польше снова оказались неудачными

Сотрудники местного музея обнаружили нетронутую со времён войны дверь в лесу в районе Мамерок.

В очередной раз поисковые операции Янтарной комнаты завершились неудачно на северо-востоке Польши, сообщает РИА "Новости".

Ранее сотрудники местного музея Второй мировой войны уже пытались найти Янтарную комнату на территории бывшего штаба командования немецких сухопутных войск, однако эта попытка также не закончилась успехом.

Недавно купленный музеем георадар помог обследовать территорию предположительного местонахождения комнаты. В конечном счёте в лесу в районе Мамерок удалось обнаружить дверь, засыпанную в техническом колодце, которую не открывали со времён Второй мировой войны.

Открыв крышку люка, сотрудники музея обнаружили, что на глубине около полутора метров за дверью был плотный слой земли. Однако под ним Янтарной комнаты не оказалось.

Несмотря на это, искатели потерянной комнаты не расстроились.

— У нас теперь есть георадар, и мы продолжим поиски. На этой территории есть ещё много ходов, колодцев, ведущих к бункеру, и мы продолжим работу. Это наша работа и наше хобби, — сказал представитель музея Бартоломей Плебаньчик.

Он отметил, что остался доволен проведённой работой, поскольку искатели убедились, что никто не открывал колодец со времён войны.

— Там нет никакого мусора и других предметов. Значит, здесь ещё есть места, где можно вести поиски, — заключил представитель музея.

Напомним, Янтарная комната, подаренная Петру I, была украдена нацистами в 1941 году и перевезена в Королевский замок Кёнигсберга. Комната пропала в 1945 году, и с тех пор в её поисках участвуют историки и археологи со всего мира. Кроме того, довольно часто поступает информация якобы об обнаружении утраченного сокровища, к чему многие сотрудники музея относятся весьма скептически.