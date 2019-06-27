Путин: Скрипаль уже был наказан до инцидента в Солсбери

Российский лидер напомнил, что бывший полковник ГРУ отсидел в тюрьме и уже потом его отпустили.

Президент России Владимир Путин в интервью британской газете FT заявил, что Сергей Скрипаль был наказан ещё до инцидента в Солсбери и никакого интереса для Москвы собой уже не представлял.

— Вообще предательство — самое большое преступление, какое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны. Не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, — совсем нет. Однако предатели должны быть наказаны, — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что бывший полковник ГРУ отсидел в тюрьме и уже потом его отпустили.

— Он в принципе не представлял интереса. Какой интерес-то он представлял? Его наказали: он был задержан, арестован, осуждён и пять лет отсидел в тюрьме. Потом его отпустили просто и всё, — пояснил президент РФ.

При этом глава государства снова указал на то, что предательство является самым "мерзким" преступлением, которое обязательно должно быть наказуемо.

Ранее Путин выразил уверенность, что история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не стоит и пяти копеек.

Напомним, согласно заявлениям британского следствия, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон подозревает в этом двух россиян. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, выполнявшие задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.