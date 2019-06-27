Журналисты из России попали под обстрел украинских силовиков в Донецке

121

Фото © Валентин Спринчак / ТАСС

Обстрел произошёл во время фиксации последствий предыдущего обстрела, обошлось без пострадавших.

Группа журналистов, в том числе из России, попала под обстрел украинских силовиков на окраине Донецка, рассказал фотокорреспондент РИА "Новости" Александр Гаюк.

Мы приехали фиксировать разрушения, спустя некоторое время начался обстрел, работали миномёты, слава богу, все живы и здоровы, — пояснил он.

В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что обстрел произошёл примерно в 18:00 из миномётов 120 миллиметров.

Группа журналистов, в которую входили представители News front, РИА "Новости" и независимые журналисты, вместе с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попала под миномётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в посёлке Александровка. Обстрел произошёл во время фиксации последствий предыдущего обстрела по адресу Шевченко, 61. К счастью, группа вышла из опасного района, пострадавших нет, — приводит агентство слова собеседника в Народной милиции.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×