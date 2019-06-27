Журналисты из России попали под обстрел украинских силовиков в Донецке

Группа журналистов, в том числе из России, попала под обстрел украинских силовиков на окраине Донецка, рассказал фотокорреспондент РИА "Новости" Александр Гаюк.
— Мы приехали фиксировать разрушения, спустя некоторое время начался обстрел, работали миномёты, слава богу, все живы и здоровы, — пояснил он.
В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что обстрел произошёл примерно в 18:00 из миномётов 120 миллиметров.
— Группа журналистов, в которую входили представители News front, РИА "Новости" и независимые журналисты, вместе с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попала под миномётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в посёлке Александровка. Обстрел произошёл во время фиксации последствий предыдущего обстрела по адресу Шевченко, 61. К счастью, группа вышла из опасного района, пострадавших нет, — приводит агентство слова собеседника в Народной милиции.
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