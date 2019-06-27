Путин считает, что работа ЦБ заслуживает поддержки

По словам президента России, Центробанк последовательно работает над оздоровлением финансовой системы страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что Центробанк, который проводит очень выверенную политику по ключевой ставке, заслуживает поддержки. Об этом он рассказал в интервью газете FT, текст опубликован на сайте Кремля.

— В целом работа Центрального банка, на мой взгляд, заслуживает поддержки. Это связано не только с оздоровлением финансовой системы, это связано и с очень выверенной политикой по ключевой ставке, — сказал президент.

По словам Путина, ЦБ последовательно работает над оздоровлением финансовой системы России. При этом он отметил, что с рынка приходят "маломощные, либо неэффективные, либо полукриминальные" финансовые организации, что осложняет работу Центробанка.

Ранее Владимир Путин заявлял о необходимости изменить структуру экономики России.