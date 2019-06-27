Путин считает, что работа ЦБ заслуживает поддержки

Президент России Владимир Путин заявил, что Центробанк, который проводит очень выверенную политику по ключевой ставке, заслуживает поддержки. Об этом он рассказал в интервью газете FT, текст опубликован на сайте Кремля.
— В целом работа Центрального банка, на мой взгляд, заслуживает поддержки. Это связано не только с оздоровлением финансовой системы, это связано и с очень выверенной политикой по ключевой ставке, — сказал президент.
По словам Путина, ЦБ последовательно работает над оздоровлением финансовой системы России. При этом он отметил, что с рынка приходят "маломощные, либо неэффективные, либо полукриминальные" финансовые организации, что осложняет работу Центробанка.
Ранее Владимир Путин заявлял о необходимости изменить структуру экономики России.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram