Путин назвал ситуацию в мире драматичной и взрывоопасной

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Фото © LIFE

Ситуация в мире, в том числе в Персидском заливе, не стала лучше, а стала более взрывоопасной и драматичной, сказал в интервью FT президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о ситуации в заливе и о торговых войнах в целом.

Ситуация не стала лучше, я так скажу очень аккуратно, оставаясь в известной мере оптимистом. А если говорить прямо, она, конечно, стала более драматичной и взрывоопасной, — отметил Путин, говоря о том, как поменялся мир за 20 лет.

Ранее российский лидер выразил надежду, что на саммите G20 получится решить противоречия с участниками мероприятия для создания позитивной основы грядущих взаимодействий.

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