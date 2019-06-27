МИД России осудил теракты в столице Туниса

Во внешнеполитическом ведомстве выразили сочувствие семье полицейского, который погиб в результате произошедших взрывов.

МИД России осудил теракты, которые произошли сегодня в столице Туниса, и готов укреплять координацию действий для борьбы с терроризмом. Об этом говорится на сайте российского дипведомства.

— Решительно осуждаем эту вылазку экстремистов. Подтверждаем поддержку и солидарность с дружественным Тунисом, готовность к укреплению координации действий в борьбе с терроризмом в любых его проявлениях, — отметили в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили сочувствие семье полицейского, который погиб в результате произошедших взрывов, а также пожелали выздоровления пострадавшим.

Дипломаты призвали россиян, выезжающих в Тунис отдыхать, строго следовать рекомендациям внешнеполитического ведомства и Ростуризма.

В четверг в тунисской столице прогремело два взрыва. Один из них произошёл в 100 м от Посольства Франции, другой — на парковке Национального контртеррористического управления. В результате погиб полицейский, восемь человек пострадали. По данным Посольства РФ в Тунисе, россиян среди раненых нет.