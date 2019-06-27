Sony показала трейлер новых "Ангелов Чарли"

Режиссёром картины стала Элизабет Бэнкс, автором сценария вместе с ней стал писатель Джей Басу.

Трейлер перезапуска "Ангелов Чарли" о команде сильных и прекрасных шпионок, в котором глаз зрителя будет радовать новый актёрский состав, появился в Сети. Видеозапись опубликована на официальном ютуб-канале Sony Pictures Entertainment.

Детали сюжета не раскрываются, но, предположительно, фильм покажет продолжение сериала, снятого в 1970-х годах, а также двух фильмов, вышедших в 2000-х, с Дрю Бэримор, Кэмирон Диаз и Люси Лью.

Режиссёром картины стала Элизабет Бэнкс, автором сценария вместе с ней стал писатель Джей Басу. Главные роли в картине достались Патрику Стюарту, Наоми Скотт, Кристен Стюарт и Элле Балинской.

Премьера фильма намечена на 14 ноября 2019 года.