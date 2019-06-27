Назван средний пробег автомобилей в России в 2019 году

Наименьшие среднегодовые показатели, до 14 тысяч километров, отмечаются у марок Chery, Suzuki и Porsche.

Средний пробег автомобилей в России на 2019 год составил 17,5 тысячи километров, такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

Наибольший средний пробег оказался у Skoda (20,7 тысячи км) и Volkswagen (19,4 тысячи км), они чаще всего используются в такси. Далее в рейтинге находятся автомобили Volvo (19,4 тысячи км) и Ford (18,8 тысячи км).

Следом практически с одинаковыми показателями — Hyundai (17,9 тысячи км), Lada (17,9 тысячи км), Toyota (17,85 тысячи км), KIA (17,7 тысячи км) и Citroen (17,7 тысячи км). Наименьшие среднегодовые показатели, до 14 тысяч километров, отмечаются у Chery, Suzuki и Porsche.

Ранее стало известно, какие марки автомобилей чаще других скрывают свои номера.