Путин о Британии: Возня вокруг шпионов не стоит межгосударственных отношений

Президент России Владимир Путин в интервью британской газете Financial Times выразил уверенность, что и Москва, и Лондон заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений и никакие подковёрные интриги не стоят этого сотрудничества.

— Вся эта шпионская возня не стоит, как у нас говорят, пяти копеек. Или пяти фунтов. А вопросы межгосударственных отношений — там всё измеряется миллиардами и судьбами миллионов людей. Ну разве можно ставить на одну чашу весов одно с другим? — сказал Путин.

Он также отметил, что глава британского правительства "не могла быть не озабочена" сложившейся ситуацией, при которой из-за шпионских скандалов осложняется развитие двусторонних связей. И выразил уверенность, что правительства обеих стран стремятся исправить это.

— Мне кажется, что и Россия, и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении наших отношений. Во всяком случае я рассчитываю на то, что хотя бы какие-то первые шаги будут сделаны, — заявил он.

При этом, по словам президента, у его британского коллеги Терезы Мэй ситуация чуть проще, ведь она уже объявила о своей отставке и "свободна сделать то, что считает правильным, важным и необходимым, не думая о каких-то внутриполитических последствиях". Встреча двух политиков запланирована в Осаке вечером 28 июня

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