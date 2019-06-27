Путин допустил возможность заключения ядерного соглашения с Китаем и США

Президент России Владимир Путин, комментируя возможность заключения трёхстороннего ядерного соглашения РФ — США — Китай, заявил, что Кремль выступает за любой способ сдержать гонку вооружений. Его слова приводит Financial Times.

— Я с самого начала сказал, что мы поддержим любое соглашение, какое пошло бы на пользу делу, а этим делом является сдерживание гонки вооружений, — пояснил Путин.

При этом российский лидер напомнил, что уровень и развитие ядерных сил в Китае на данный момент гораздо ниже, чем в России и США.

— Китай — огромная держава, она может нарастить свой ядерный потенциал. Наверное, так и будет когда-нибудь, но на сегодняшний день уровень наших потенциалов трудносопоставим. Ведущими ядерными державами являются Россия и США, поэтому и договор заключался между нашими странами прежде всего. А присоединится Китай к этой работе или нет, спросите, пожалуйста, у наших китайских друзей, — отметил глава государства.

Ранее Путин заявил, что ситуация в мире, в том числе в Персидском заливе, не стала лучше, а стала более взрывоопасной и драматичной.