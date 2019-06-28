Путин назвал подушкой безопасности золотовалютные резервы России

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Владимир Путин. Фото © Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин считает, что России нужны серьёзные золотовалютные резервы, поскольку они служат подушкой безопасности для того, чтобы государство чувствовало себя уверенно. Его слова приводит Financial Times.

У нас золотовалютные резервы составляют свыше 500 миллиардов. Но мы исходим из того, что должны создать такую подушку безопасности, которая позволяла бы нам чувствовать себя уверенно и которая бы нам позволила использовать проценты от ресурсов, имеющихся у нас. Мы считаем, что, если 7% у нас будет сверху, мы можем из них тратить, — отметил Путин.

При этом, по мнению российского лидера, именно так и будет в России в следующем году.

Не то что у нас это лежит просто, без дела, нет, это создаёт некоторые гарантии устойчивости экономики РФ на среднесрочную перспективу, — резюмировал глава государства.

Путин считает, что работа ЦБ заслуживает поддержки

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