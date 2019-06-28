Путин объяснил "феномен Трампа" отрывом руководящих элит от народа

Он также отметил, что задачей государства является осуществление благоприятной жизни для граждан.

Президент России Владимир Путин связал феномен лидера США Дональда Трампа и растущее неприятие населением элит в Европе отрывом истеблишмента от народа.

— Что происходит на Западе? Почему в Штатах "феномен Трампа", как вы его упомянули, случился? Что происходит и в европейских странах? Отрыв руководящих элит от народа, — заявил Путин.

Совершенно очевидно, что интересы элит и масс находятся в разрыве, считает президент.

Ему также задали вопрос о том, сможет ли Россия защититься от аналогичных процессов, на что президент отметил, что в каждой стране разные ситуации.

— Одна из наших задач здесь, в России, заключается в том, чтобы никогда не забывать, в чём смысл функционирования и существования любой власти, — добавил российский лидер.

По его словам, работа заключается в создании "стабильной, нормальной, безопасной и прогнозируемой жизни", которая со временем будет становиться только лучше.

Ранее Владимир Путин заявил, что не признаёт методов Трампа, однако признал, что он талантливый.