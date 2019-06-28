При взрыве дома в Вене погибло два человека

Спасатели достали тела двух погибших — женщины и мужчины — из-под завалов пятиэтажного дома в Вене, который частично обрушился после мощного взрыва. Об этом рассказали в полиции Австрии.

Всего в результате трагедии ранения получили 14 человек. На месте завалов продолжали работать спасатели, ищущие возможных жертв обрушения.

Мощный взрыв прогремел 27 июня в жилом доме на улице Прессгассе в четвёртом районе Вены. Пятиэтажный дом частично обрушился. Здание под угрозой полного разрушения. У соседних домов взрывной волной выбило оконные рамы и стекла.