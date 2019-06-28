Путин прокомментировал отношение американцев к Трампу

По мнению российского президента, граждане США говорят: "Вот молодец, мужик, хоть что-то делает, хоть что-то предлагает, ищет решение".

Можно критиковать президента США Дональда Трампа за постройку стены на границе с Мексикой, однако американские граждане ценят, что он "хоть что-то делает", заявил российский лидер Владимир Путин в интервью FT.

— Сейчас можно того же Трампа критиковать сколько угодно за его желание построить стену между Мексикой и США. Может быть, это излишне, не знаю, — заявил Путин.

Он отметил, что президент должен принимать меры относительно потока мексиканских мигрантов и наркотиков в США.

— Это плохо, это плохо, но скажите: что хорошо тогда? Что надо делать? Никто же ничего не предлагает, — сказал российский президент.

При этом он не дал определённого ответа относительно правильности строительства стены и повышения тарифов на 5% ежегодно в экономических отношениях с Мексикой.

— Но что-то надо [делать], и он хотя бы что-то ищет, — продолжил Путин.

Кроме того, президент России отметил, что "рядовые граждане США" видят политику Трампа и говорят: "Вот молодец, мужик, хоть что-то делает, хоть что-то предлагает, ищет решение".

Ранее Владимир Путин заявил, что считает Трампа талантливым, однако не признаёт его методов.