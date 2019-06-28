Ляшко заявил, что Зеленский должен был встать на защиту Украины в ПАСЕ

Глава Радикальной партии считает, что нужно было "сделать всё, чтобы переломить" решение ассамблеи по поводу России.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отстаивать позицию страны в ПАСЕ, а не перекладывать ответственность за возврат российской делегации. Об этом Ляшко написал в " Твиттере ".

— Удел слабаков перекладывать ответственность на других... Что ты должен был сделать? Ты должен был вместе со мной быть в Страсбурге, выступить там. Ты говоришь, что уже было принято решение в европейских столицах? — отметил Ляшко.

По его словам, лидерам необходимо вести за собой людей и Владимир Зеленский "должен был быть в Страсбурге". Ляшко подчеркнул, что даже если ассамблея вынесла своё решение, то президент Украины "должен был сделать всё, чтобы его переломить.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что разочарован решением ассамблеи восстановить членство России.