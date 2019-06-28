Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации

По мнению главы государства, нельзя забывать и культуру, и традиции, и устои семей.

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.

— Традиционные ценности. Не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и т.д. А мы не имеем ничего против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи кажутся для нас избыточными, — отметил российский лидер.

Так, искреннее недоумение у главы государства вызывают, например, шесть разных полов.

— Я даже не могу их воспроизвести, не знаю, что это такое. Хотя пусть всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем. Но нельзя забывать и культуру, и традиции, и устои семей, которыми живут миллионы коренного населения, — резюмировал он.

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