Сенат принял законопроект, запрещающий передачу F-35 Турции

Из запрета могут сделать исключение, если конгрессу представят свидетельства того, что турецкое правительство не получает С-400 из России.

Проект оборонного бюджета США на 2020 год содержит в себе запрет на передачу Турции самолётов пятого поколения F-35 и сопутствующих технологий.

За принятие документа высказалось 86 сенаторов, против — восемь. Теперь сенаторам и членам палаты представителей предстоит выработать совместную версию документа, после чего он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Из запрета могут сделать исключение, если глава Минобороны и госсекретарь представят конгрессу свидетельства того, что турецкое правительство не получает ЗРК С–400 из России и если оно предоставило "надёжные гарантии" того, что не будет получать данные системы впоследствии.

В Турции не единожды говорили, что не откажутся от покупки российских C-400, а первая партия поступит в июле. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз указывали, что могут задержать или отменить процесс продажи Анкаре новейших F-35.