Главный дизайнер Apple уходит из компании

Несмотря на это, он продолжит сотрудничество с организацией, в которой проработал с 1992 года.

Директор Apple по дизайну сэр Джонатан Айв покинет организацию в качестве сотрудника до конца текущего года и займётся реализацией собственных проектов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Точная дата, когда Айв покинет свой пост, не называется, но, по информации пресс-службы, уже известно, чем он займётся после отставки. В его планах значится создание своей дизайнерской компании LoveFrom.

Будущая организация будет реализовывать собственные идеи, однако её первым клиентом всё же станет Apple, поскольку Айв сохранит сотрудничество с купертиновцами по ряду проектов.

— Apple продолжит извлекать выгоду из талантов Джони, работая напрямую с ним над эксклюзивными проектами, а также благодаря постоянной работе блестящей и страстной команды дизайнеров, которую он создал, — прокомментировал ситуацию гендиректор Apple Тим Кук.

Айв стоит во главе команды дизайнеров Apple с 1996 года, проработав в ней до этого около четырёх лет. С него и его iMac 1998 года началось возрождение компании. Он же разработал дизайн iPod, iPod nano, iPod touch, MacBook Air, iPhone, iPad и многих других устройств. Последние 7 лет он также причастен к дизайну самой ОС IOS, фирменных магазинов, упаковки продукции и многого другого.

Вместо него у руля команды дизайнеров встанет главный операционный директор Джефф Уильямс, руководивший разработкой Apple Watch.