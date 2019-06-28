Минкомсвязи может обязать предустанавливать российский софт на смартфоны

Новый проект поправок в закон о связи касается лишь устройств, работающих на базе Android.

Минкомсвязи России хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения на устройства, которые поставляют в РФ, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники и содержание проекта поправок.

— Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты, — информирует издание.

По данным газеты, проект поправок в закон о связи уже разработан министерством и в ближайшие дни будет опубликован для всеобщего обсуждения.

Как считают разработчики, новый проект, обязующий производителей устанавливать отечественный софт на смартфоны при их поставке в Россию, даст возможность разработчикам получить автоматический доступ ко всем устройствам на российском рынке.

— Цель поправок — обеспечить недискриминационный доступ российских разработчиков на глобальный рынок и обеспечивать безопасность использования мобильных устройств, — цитирует издание пояснительную записку.

Однако такие нововведения затронут лишь смартфоны, работающие на базе Android, поскольку Apple не предустанавливает чужой софт на свою технику.

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