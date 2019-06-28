Путин иронично уличил Великобританию в недостатке демократии

Президент России Владимир Путин поиронизировал над процедурой выбора британского премьера: он напомнил, что Россия является демократической страной, где главу государства выбирает не правящая партия, а народ. Его слова приводит FT.
— Почему через Думу? Через прямое тайное голосование, всеобщее прямое тайное голосование. Разумеется, это не так, как у вас, в Великобритании. У нас демократическая страна, — сказал Путин в ответ на вопрос, будет ли выбран новый президент РФ в 2024 году российскими избирателями через Госдуму.
У вас один лидер ушёл, второй лидер, являющийся первым фактически лицом в государстве, лицом, возглавляющим исполнительную власть, избирается не прямым тайным голосованием населения, а правящей партией. У нас не так, у нас демократическое государство
Президент РФ Владимир Путин
По словам главы государства, если в России первое лицо уходит по каким-то причинам, в таком случае проводится прямое тайное голосование всего населения. Путин подчеркнул, что и в 2024 году будет так же.
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