Путин иронично уличил Великобританию в недостатке демократии

Глава государства напомнил, что в РФ лидера выбирают прямым тайным голосованием всех граждан, а не через Госдуму.

Президент России Владимир Путин поиронизировал над процедурой выбора британского премьера: он напомнил, что Россия является демократической страной, где главу государства выбирает не правящая партия, а народ. Его слова приводит FT.

— Почему через Думу? Через прямое тайное голосование, всеобщее прямое тайное голосование. Разумеется, это не так, как у вас, в Великобритании. У нас демократическая страна, — сказал Путин в ответ на вопрос, будет ли выбран новый президент РФ в 2024 году российскими избирателями через Госдуму.

У вас один лидер ушёл, второй лидер, являющийся первым фактически лицом в государстве, лицом, возглавляющим исполнительную власть, избирается не прямым тайным голосованием населения, а правящей партией. У нас не так, у нас демократическое государство Президент РФ Владимир Путин

По словам главы государства, если в России первое лицо уходит по каким-то причинам, в таком случае проводится прямое тайное голосование всего населения. Путин подчеркнул, что и в 2024 году будет так же.

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